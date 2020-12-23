iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki galibiyet oranını 2.05'ten 2.30'a yükseltti; Başakşehir'ih galibiyet oranı ise 2.70'den 2.30'a düştü.



??2.05 - 2.30

??2.70 - 2.30



— Sporx (@sporx) December 23, 2020

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.Başakşehir ise çıktığı 12 maçta 15 puan toplayarak 14. sırada yer alıyor.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak. Ayrıca koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan da bu maçta olmayacak.Başakşehir'de koronavirüs testi pozitif çıkan 1 isim ve Junior Caiçara bu maçta oynayamayacak. Visca ve Epureanu'nun sakatlıkları ise iyileşti ve bu ikili maçta yer alabilecek. Öte yandan Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 12 lig karşılaşmasının 9'unu kazandı.İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti.Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 21, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 25. kez karşılaşacak.İki takım arasında geride kalan 24 maçta Fenerbahçe 12, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Sarı-lacivertlilerin 33 golüne, turuncu-lacivertli takım 27 golle yanıt verdi.Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Ülker Stadı'nda da rakibini 2-0 mağlup etti.Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor.Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı.Erol Bulut'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.