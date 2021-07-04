Fenerbahçe, Başakşehir'i farklı geçti

Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor.



Ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Başakşehir'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 1. ve 38. dakikalarda Fatih Yiğit, 16. dakikada Bora Aydınlık, 45. dakikada Kaan Öztürk ve ikincisi penaltıdan olmak üzere 82. ile 90+1. dakikalarda Arda Güler kaydetti.



