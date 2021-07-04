Fenerbahçe, Başakşehir'i farklı geçti

Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde Başakşehir'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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Fenerbahçe, Başakşehir'i farklı geçti
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04 Temmuz 2021 21:01
Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor.

Ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Başakşehir'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 1. ve 38. dakikalarda Fatih Yiğit, 16. dakikada Bora Aydınlık, 45. dakikada Kaan Öztürk ve ikincisi penaltıdan olmak üzere 82. ile 90+1. dakikalarda Arda Güler kaydetti.


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