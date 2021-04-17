Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında zorlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında pazar günü konuk olacağı Medipol Başakşehir'e deplasmanda üstünlük kurmakta zorlanıyor.



Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda yaptığı 12 lig maçından sadece 3'ünü kazanabildi. Dış sahada çıktığı 8 müsabakadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, bir karşılaşmada ise berabere kaldı.



Turuncu-lacivertli ekiple Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 6'şar maça çıkan sarı-lacivertliler, fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020'de de 2-1'lik skorlarla aldı.



- Ligde 26. randevu



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 25 maçta Fenerbahçe 13, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-lacivertlilerin 37 golüne, turuncu-lacivertli takım 28 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazandı.



- Maçlar



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:



2007-2008:



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2



2008-2009:



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0



2009-2010:



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1



2010-2011:



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0



2011-2012:



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2



2012-2013:



Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0



2014-2015:



Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0



İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2



2015-2016:



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1



2016-2017:



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0



2017-2018:



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2



2018-2019:



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1



2019-2020:



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0



2020-2021:



Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1



