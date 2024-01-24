Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında zorlanıyor!

Fenerbahçe Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi son dakikada Batshuayi'nin attığı penaltı golüyle kazandı.
Sarı lacivertli takım 2 sezondur Başakşehir deplasmanında son dakika golleriyle kazanmayı başardı.
Geçtiğimiz sezon Joao Pedro'nun 90. dakikada attığı golle kazanan Fenerbahçe, bu sezon da 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle zafere ulaştı.
2023/24
Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
90+4' Michy Batshuayi (P)
2022/23
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
90' Joao Pedro
Sarı lacivertli takım 2 sezondur Başakşehir deplasmanında son dakika golleriyle kazanmayı başardı.
Geçtiğimiz sezon Joao Pedro'nun 90. dakikada attığı golle kazanan Fenerbahçe, bu sezon da 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle zafere ulaştı.
2023/24
Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
90+4' Michy Batshuayi (P)
2022/23
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
90' Joao Pedro