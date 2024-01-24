Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında zorlanıyor!

Fenerbahçe, 2 sezondur Başakşehir deplasmanında son dakika golleriyle kazanmayı başardı.

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Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında zorlanıyor!
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24 Ocak 2024 23:36
Fenerbahçe Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi son dakikada Batshuayi'nin attığı penaltı golüyle kazandı.

Sarı lacivertli takım 2 sezondur Başakşehir deplasmanında son dakika golleriyle kazanmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Joao Pedro'nun 90. dakikada attığı golle kazanan Fenerbahçe, bu sezon da 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle zafere ulaştı.

2023/24
Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
90+4' Michy Batshuayi (P)

2022/23
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
90' Joao Pedro

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