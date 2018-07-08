Fenerbahçe, Bas Dost için UEFA'yı bekliyor!

Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek habere odaklandı... Sözleşmesi devam etmesine rağmen Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Bas Dost ile el sıkışan Fenerbahçe, UEFA'yı bekliyor.
TOP UEFA'DA
UEFA, Sporting Lizbon'un mağdur olmaması için bir bonservis ücreti belirleyecek. Fenerbahçe de bu bonservis ücretinin belirlenmesine göre hareket edecek.
30 MAÇTA 27 GOL
Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.
Sporting'den ayrılan tecrübeli golcünün Portekiz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
TOP UEFA'DA
UEFA, Sporting Lizbon'un mağdur olmaması için bir bonservis ücreti belirleyecek. Fenerbahçe de bu bonservis ücretinin belirlenmesine göre hareket edecek.
30 MAÇTA 27 GOL
Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.
Sporting'den ayrılan tecrübeli golcünün Portekiz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın