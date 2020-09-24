Fenerbahçe, Barış Sungur'u kiraladı

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Barış Sungur, daha fazla forma şansı bulması için kiralandı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe, Barış Sungur'u kiraladı
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24 Eylül 2020 21:27
Fenerbahçe'nin Bucaspor'dan transfer ettiği Barış Sungur, Muğlaspor'a kiralandı.

18 yaşındaki genç hücum oyuncusu, 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor ile sözleşme imzaladı.

Transferinin ardından açıklama yapan Barış Sungur "Evimden bir sezonluk ayrılıyorum. Yuvama daha güçlü dönmek, oynamak ve kendimi geliştirerek Fenerbahçe'mizi mahcup etmemek için Muğlaspor ile kiralik olarak anlaşmış bulunmaktayım. Kabim Fenerbahçe ile" ifadelerini kullandı.



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