Fenerbahçe Barcelona'da hüsrana uğradı

THY EuroLeague 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya 97-55 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe Barcelona'da hüsrana uğradı
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13 Kasım 2020 00:44
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya 97-55 yenildi.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

 



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