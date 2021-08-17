Fenerbahçe, Bakambu transferini bitirmek istiyor

Golcü transferi için çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe, Cedric Bakambu'yu kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe, Bakambu transferini bitirmek istiyor
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17 Ağustos 2021 01:52
Fenerbahçe, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Beijing Guoan'dan Cedric Bakambu'ya yoğunlaştı.

30 yaşındaki forvetin sözleşmesi Aralık ayında sona eriyor. NTV'nin haberine göre; yönetimin hedefi, Bakambu'yu bonservissiz olarak kadroya katmak.

Demokratik Kongolu futbolcu, ödemelerdeki sıkıntılar nedeniyle Pekin temsilcisi ile sözleşmesinin feshini istiyor. Bakambu, bu sorunun çözülmesi halinde Fenerbahçe ile anlaşma şartlarını görüşecek.

Türkiye'de daha önce Bursaspor formasını da giyen Cedric Bakambu, bugüne dek Çin Süper Lig'inde çıktığı 66 maçta 45 gol 19 asistlik performans sergiledi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Bursaspor'da da forma giyen ünlü forvet Cedric Bakambu'dan kısa bir süre önce flaş bir paylaşım geldi. Koreli futbolcunun Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakambu, üzerine "Tebrikler kardeşim" yazdı. 




 

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