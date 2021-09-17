Fenerbahçe, Bahçeşehir'e kaybetti

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko'yu 82-67 mağlup etti.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi. İkinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi ve Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 37-35 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, bu periyot sonunda farkı 15 (58-43) sayıya kadar çıkarttı. Maçın son çeyreğinde kontrolü eline alıp sarı-lacivertli ekibe geri dönüş şansı tanımayan Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 82-67 galip ayrıldı.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi. İkinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi ve Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 37-35 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, bu periyot sonunda farkı 15 (58-43) sayıya kadar çıkarttı. Maçın son çeyreğinde kontrolü eline alıp sarı-lacivertli ekibe geri dönüş şansı tanımayan Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 82-67 galip ayrıldı.