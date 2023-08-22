Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri - Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin Valladolid'e transfer olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
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22 Ağustos 2023 12:33
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 12:44
Fenerbahçe Transfer Haberi: Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin İspanya La Segunda takımlarından Valladolid'e bonservisiyle birlikte transfer olduğunu açıkladı.

Brezilyalı efsane Ronaldo'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Gustavo Henrique'nin bonservisinin %70'ini 1.2M€ bedelle Fenerbahçe'den aldı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
GUSTAVO HENRIQUE'NİN KARİYERİ

Fenerbahçe'nin geçen yaz Flamengo'dan 2.8 milyon euro bedelle transfer ettiği Gustavo Henrique, 13 Süper Lig maçında forma giydi. 30 yaşındaki stoper, kariyeridne Fenerbahçe dışında Flamengo ve Santos formaları da giydi.

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