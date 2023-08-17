Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
Yunan ekibi, Fenerbahçe'ye bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz."
"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"
Panathinaikos'a transfer olan Arao havalimanında yaptığı açıklamada "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim" sözlerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
Willian Arao geçen yıl Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya Flamengo'dan gelmiş ve sarı lacivertli formayla 45 maça çıkıp 1 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.
Yunan ekibi, Fenerbahçe'ye bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz."
"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"
Panathinaikos'a transfer olan Arao havalimanında yaptığı açıklamada "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim" sözlerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
Willian Arao geçen yıl Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya Flamengo'dan gelmiş ve sarı lacivertli formayla 45 maça çıkıp 1 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.