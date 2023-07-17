Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
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17 Temmuz 2023 16:21
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 16:38
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'ye 2021 yılında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Samatta, sarı lacivertlilerde tutunamadı, sırasıyla Antwerp ve Genk'e kiralandı.

33 MAÇA ÇIKIP 6 GOL ATTI

30 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle 1 yıl daha kontratı bulunuyordu. Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıkan Mbwana Samatta 6 gollük istatistik yakaladı.

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