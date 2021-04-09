Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la yakaladığı seriyi egale etti

Şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe için Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la yakaladığı seriyi egale etti
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09 Nisan 2021 09:55
Emre Belözoğlu, Denizlispor karşısında Kadıköy'deki kâbusa son vermiş ve Sarı-Lacivertliler 4 maç sonra evinde 1-0'lık skorla galip gelmişti. İç sahadaki sıkıntıyı bitiren Belözoğlu, küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatya karşısında takımının ligin en iyisi olduğu deplasmandaki (15 maç; 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) üstünlüğünü korumak istedi ama zayıf rakibine karşı 2 kritik puan bıraktı.

Tek pozitif gelişme; son 8 dış sahada maçında rakiplerine kaybetmeyen Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisini 9'a çıkarıp, en son 2010-11 sezonunda Aykut Kocaman'la yakaladığı seriyi egale etmesi oldu.

Öne geçerek ilk beraberlik

Sarı-Lacivertliler, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öne geçtiği 17 Süper Lig karşılaşmasının 16'sında hep sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Kanarya'nın tek kaybı; Kadıköy'de 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesiydi. Genel tabloda Fener, bu açıdan ilk beraberliğini aldı. Ayrıca Fenerbahçe, ligde ilk golü attığı 11. deplasmanda ilk kez 1 puana razı oldu. Bundan önceki 10 dış saha sınavında ise hep kazanmıştı.



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