Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la yakaladığı seriyi egale etti

Emre Belözoğlu, Denizlispor karşısında Kadıköy'deki kâbusa son vermiş ve Sarı-Lacivertliler 4 maç sonra evinde 1-0'lık skorla galip gelmişti. İç sahadaki sıkıntıyı bitiren Belözoğlu, küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatya karşısında takımının ligin en iyisi olduğu deplasmandaki (15 maç; 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) üstünlüğünü korumak istedi ama zayıf rakibine karşı 2 kritik puan bıraktı.



Tek pozitif gelişme; son 8 dış sahada maçında rakiplerine kaybetmeyen Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisini 9'a çıkarıp, en son 2010-11 sezonunda Aykut Kocaman'la yakaladığı seriyi egale etmesi oldu.



Öne geçerek ilk beraberlik



Sarı-Lacivertliler, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öne geçtiği 17 Süper Lig karşılaşmasının 16'sında hep sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Kanarya'nın tek kaybı; Kadıköy'de 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesiydi. Genel tabloda Fener, bu açıdan ilk beraberliğini aldı. Ayrıca Fenerbahçe, ligde ilk golü attığı 11. deplasmanda ilk kez 1 puana razı oldu. Bundan önceki 10 dış saha sınavında ise hep kazanmıştı.



