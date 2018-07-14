'Fenerbahçe, Ayew transferini bitirdi'

İLGİLİ VİDEO

Bir süredir Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiğiiçinile savaş kapıda... Gana basınına göre Sarı-Lacivertliler transfer için devrede.Hatta Gana basını, Fenerbahçe'nin Swansea City ile görüşerek 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağladığını, Ayew ile pazarlıkların da olumlu şekilde sürdüğünü iddia etti.Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Ganalı yıldızla birçok Avrupa kulübü de yakından ilgileniyor.Andre Ayew geçtiğimiz sezon 36 maçta oynadı ve 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.