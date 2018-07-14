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"Fenerbahçe, Ayew transferini bitirdi"

Fenerbahçe'nin, Andre Ayew için Swansea City ile görüşerek 1 yıllık kiralama için anlaştığını belirtildi.

Kaynak: Takvim
'Fenerbahçe, Ayew transferini bitirdi'
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14 Temmuz 2018 07:10
Bir süredir Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği Andre Ayew için Fenerbahçe ile savaş kapıda... Gana basınına göre Sarı-Lacivertliler transfer için devrede.

HÜCUMDA TAM BİR JOKER

Hatta Gana basını, Fenerbahçe'nin Swansea City ile görüşerek 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağladığını, Ayew ile pazarlıkların da olumlu şekilde sürdüğünü iddia etti.

Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Ganalı yıldızla birçok Avrupa kulübü de yakından ilgileniyor.

Andre Ayew geçtiğimiz sezon 36 maçta oynadı ve 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



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