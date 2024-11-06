Fenerbahçe, ayağa kalktı

Fenerbahçe, zorlu görülen fikstürün önemli bir bölümünden istediği sonuçları alarak ayrılmayı başardı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, ayağa kalktı
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06 Kasım 2024 09:55
Zorlu bir sürecin içinde bulunan Fenerbahçe öz güvenini buldu, rahata kavuştu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçıyla başlayan dönem içinde sarı-lacivertliler zorlu maçlara çıkarken, iki kritik sınav başarıyla verildi.

İlki Manchester United ile oynanan Avrupa mücadelesiydi. Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun oynadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Puanın yanı sıra geri düşmesine rağmen maçı bırakmaması ve skoru dengelemesi teknik heyet için önemliydi.

FENERBAHÇE ÖZ GÜVEN KAZANDI

Benzer bir durum da zorlu Trabzonspor deplasmanında yaşandı. Sarı-lacivertliler, 2-1 geriye düşse de sakin kalıp beraberliği buldu ve son dakika golüyle de maçı 3-2 kazandı. Kadıköy ekibi, bu süreçteki en zorlu karşılaşmalarda istenen sonuçları büyük ölçüde aldı.

Manchester United ile Trabzonspor karşısındaki sonuçlar, özellikle geriye düşülmesini rağmen geldi. Bu da takım ruhunun oluşması ve gelişmesi için önemli görüldü.

Bu müsabakalar sonrasında takımdaki hava olumlu olarak değişti. Artık sahada daha öz güvenli bir Fenerbahçe bulunuyor.



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