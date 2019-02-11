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Fenerbahçe, Avrupa'da 229. kez sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, uluslararası alanda 229. kez boy gösterecek

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Avrupa'da 229. kez sahaya çıkacak
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11 Şubat 2019 10:04
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

           Organizasyon 
 UEFA Kupası 54  18  10  26  72  91 
 UEFA Avrupa Ligi 60 30  17  13  80  56
 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33  20  30  70 
 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32  12  10  10  47  37
 UEFA Şampiyonlar Ligi 40  11  23  42  70 
 Avrupa Kupa Galipleri Kupası  9 11  11 
 TOPLAM 228  83  48  97  282  335 

"Kupa 2"de 114 maç
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 114 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 114 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

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