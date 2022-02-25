Fenerbahçe Avrupa'ya veda eden 4. Türk temsilcisi oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'dan sonra Avrupa kupalarına veda eden dördüncü takım oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Avrupa'ya veda eden 4. Türk temsilcisi oldu
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25 Şubat 2022 02:01
Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden 5 Türk takımının 4'ü elendi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'dan sonra Avrupa kupalarından elenen dördüncü Türk temsilcisi oldu.

Galatasaray ise Avrupa'da yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele edecek.

Öte yandan karşılaşmayı 10 bin 120 seyircinin izlediği anons edildi.

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