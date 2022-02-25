Fenerbahçe Avrupa serüvenini 3 galibiyetle tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, organizasyona veda etti. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 10 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Avrupa serüvenini 3 galibiyetle tamamladı
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25 Şubat 2022 01:48
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.

İlk maçta da rakibine aynı skorla yenilen Fenerbahçe organizasyondan elendi.

Avrupa serüvenini 3 galibiyetle tamamladı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında 3 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 10 maça çıktı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 17 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 16 gol gördü.

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