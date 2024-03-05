Fenerbahçe, Avrupa'nın dördüncü favorisi!

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Aston Villa, Fiorentina ve Lille ile birlikte şampiyonluğun muhtemel ekiplerden biri olarak gösterildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, Avrupa'nın dördüncü favorisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2024 10:14
Son güncelleme 05 Mart 2024 11:05
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Fenerbahçe, turnuvanın en büyük 4. favorisi olarak belirlendi. Sarı-lacivertlilere 8.8 oran verildi.

BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!

Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak Premier Lig'de 4. sırada yer alan Aston Villa (3.1) gösterilirken onu Fiorentina (4.8) ve Lille (6.2) takip etti.

Kanarya'nın Perşembe günü TSİ 23.00'te karşılaşacağı Union SG, 16'lık oranla 7. sırayı aldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery