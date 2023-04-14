Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio ile karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe, rakibini 77-70'lik skorla mağlup ederek organizasyonda finale yükseldi.



TÜRK FİNALİ OLABİLİR



Fenerbahçe, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - ZVVZ USK Prag maçının galibiyle pazar günü kupa için mücadele edecek.



Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Beretta Famila ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-16, devreyi ise 40-36 geride kapattı.



Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve etkili savunma yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği 61-54 önde tamamladı.



Son periyotta skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, salondan 77-70 galip ayrılarak finale çıktı.



Salon: Kralovka Arena



Hakemler: Viola Györgyi (Romanya), Gatis Salins (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan)



Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 2, Meesseman 13, Stewart 24, Olcay Çakır Turgut, Iagupova 12, Sabally 13, Vandersloot 11, Alperi Onar 2, Raca, Stokes



Beretta Famila: Howard 8, Keys 19, Mabrey 11, Ndour 7, Verona 6, Sottana 5, Sventoraite 6, Bestagno 3, Crippa, Mestdagh 5



1. Periyot: 16-21



Devre: 36-40



3. Periyot: 61-54





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