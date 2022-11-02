Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 252. maçında

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 79 40 23 16 116 78 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6 TOPLAM 251 93 55 103 323 365

Kupa 2'de 134. maç

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 252. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 93 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 323 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak.Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.Fenerbahçe rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 79 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 116 gol atarken, 78 gol yedi.