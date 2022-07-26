Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
- Kupa 1'de 34'üncü eleme maçı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|70
|34
|20
|16
|95
|69
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|33
|12
|11
|10
|47
|37
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|TOPLAM
|241
|87
|52
|102
|301
|354
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.
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