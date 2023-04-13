Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşadığımız 2022-23 sezonunda tarihi bir hedef belirleyen Fenerbahçe, Avrupa'da 3 farklı branşta 3 büyük turnuvada çok önemli maçlara çıkacak.



Hem bugün hem de yarın birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. İlk olarak bugün kadın voleybol takımı Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bir başka temsilcimiz VakıfBank'ın önüne çıkacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertlilerin finale kalmak için 2 set kazanması yeterli olacak. Bu tarihi mücadele 19.00'da başlayacak ve Tivibuspor yayınlanacak. Fenerbahçe Opet finale kalırsa 2012'deki şampiyonluktan tam 11 sene sonra finale kalacak.



Aynı gün TSİ 20.00'da Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'da Kızılyıldız'ın önüne çıkacak. Sarı-lacivertli takım bu maçı kazanırsa Euroleague'de 5. sırayı alarak adını çeyrek finale yazdıracak ve Monaco ile eşleşecek. Bu karşılaşma S Sport'tan ekranlara gelecek.



Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı da yarın Euroleague 4'lü Finalleri'nde sahne alacak. Sarı-lacivertliler, Çekya'daki 4'lü finallerde yarı finalde TSİ 16.00'da İtalya'nın Familia Schio takımıyla oynayacak, mücadele FB TV'den yayınlanacak.



Tarihe geçecek bu 3 maçta da Fenerbahçe'nin takımları favori olarak sahaya çıkıyor.





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