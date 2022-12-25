Fenerbahçe, Avrupa'da PSG ile yarışıyor

Süper Lig'de bu sezon oynadığı deplasman maçlarının hiçbirinde ilk yarıda gol yemeyen Fenerbahçe, bu istatistikte Paris Saint Germain ile yarışıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa'da PSG ile yarışıyor
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25 Aralık 2022 12:33
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzon'da Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, ilk yarısı 0-0 biten maçta ilginç bir istatistiğe imza attı.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı altıncı deplasman maçının da ilk yarılarında kalesini gole kapattı. Altay Bayındır, kurtarışiları ile bu istatistikte önemli pay sahibi oldu.

Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bunu başaran iki takımdan biri oldu. Diğer ekip ise Fransa Ligue 1'in lideri Paris Saint-Germain.



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