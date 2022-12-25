Fenerbahçe, Avrupa'da PSG ile yarışıyor

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzon'da Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, ilk yarısı 0-0 biten maçta ilginç bir istatistiğe imza attı.



Sarı-lacivertli ekip bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı altıncı deplasman maçının da ilk yarılarında kalesini gole kapattı. Altay Bayındır, kurtarışiları ile bu istatistikte önemli pay sahibi oldu.



Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bunu başaran iki takımdan biri oldu. Diğer ekip ise Fransa Ligue 1'in lideri Paris Saint-Germain.







