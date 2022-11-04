Fenerbahçe, Avrupa'da ilki yaşadı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, liderliğinin yanı sıra önemli bir başarıya daha imza attı.
Jorge Jesus önderliğinde son 16'ya yükselen sarı-lacivertliler, tarihinde Avrupa kupalarında ilk kez bir grup aşamasını namağlup olarak tamamladı.
İşte 14 puanla üst tura yükselen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasında bu sezon aldığı sonuçlar:
Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-3 Rennes
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe
Jorge Jesus önderliğinde son 16'ya yükselen sarı-lacivertliler, tarihinde Avrupa kupalarında ilk kez bir grup aşamasını namağlup olarak tamamladı.
İşte 14 puanla üst tura yükselen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasında bu sezon aldığı sonuçlar:
Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-3 Rennes
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe