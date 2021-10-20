UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 235. kez sahne alacak.
Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da 235.maçına çıkacak.
Avrupa'da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 344 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
"Kupa 2"de 121. müsabakasına çıkacak
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynayacak.
Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.
Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Mücadele Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı izlenebilecek.
Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da 235.maçına çıkacak.
Avrupa'da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 344 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|66
|33
|18
|15
|89
|65
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|32
|12
|10
|10
|47
|37
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|TOPLAM
|234
|86
|49
|99
|291
|344
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynayacak.
Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.
Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Mücadele Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı izlenebilecek.