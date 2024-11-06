Fenerbahçe, Avrupa'da 278. kez sahne alacak

Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 278. maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 278. kez sahne alacak
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06 Kasım 2024 14:27
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 278. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 277 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 378 kez havalandırırken, kalesinde 394 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 140. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 139 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 195 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 174 gole engel olamadı.

Bu kulvarda 70. deplasman

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 70. kez deplasman maçına çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 69 deplasman maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı.

Rakip sahada çıktığı 69 maçta 80 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 104 golüne ise engel olamadı.

Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında yine Hollanda'da boy göstermişti. Sarı-lacivertli takım, 3 Ekim 2024'te oynanan müsabakada Twente ile 1-1 berabere kalmıştı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 85

 43

 25

 17

 123

 83
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 277

 110

 58

 109

 378

 394
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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