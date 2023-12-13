UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu altıncı maçında 14 Aralık Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 265 müsabakada 104 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.
- Son maçını farklı kaybetti
Grupta oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanında 2-0 yenilerek ilk kaybını yaşamıştı.
Danimarka'ya lider giden Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 6-1 kaybederken, tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı ve grupta da üçüncü sıraya geriledi.
- Konferans Ligi'nde 14. sınav
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 14. maçını oynayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 34 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler yediği 19 golün 6'sını ise son maçta kalesinde gördü.
- Avrupa kupaları karnesi
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 265 müsabakada 104 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.
- Son maçını farklı kaybetti
Grupta oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanında 2-0 yenilerek ilk kaybını yaşamıştı.
Danimarka'ya lider giden Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 6-1 kaybederken, tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı ve grupta da üçüncü sıraya geriledi.
- Konferans Ligi'nde 14. sınav
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 14. maçını oynayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 34 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler yediği 19 golün 6'sını ise son maçta kalesinde gördü.
- Avrupa kupaları karnesi
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 82
| 42
| 23
| 17
| 119
| 80
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 34
| 12
| 11
| 11
| 48
| 39
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Avrupa Konferans Ligi
| 13
| 9
| -
| 4
| 34
| 19
| TOPLAM
| 265
| 104
| 55
| 106
| 356
| 380
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