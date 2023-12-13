Fenerbahçe, Avrupa'da 266. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu altıncı maçında 14 Aralık Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 265 maçta 104 galibiyet ve 106 mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 266. kez sahne alacak
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13 Aralık 2023 13:44
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu altıncı maçında 14 Aralık Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 265 müsabakada 104 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

- Son maçını farklı kaybetti

Grupta oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanında 2-0 yenilerek ilk kaybını yaşamıştı.

Danimarka'ya lider giden Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 6-1 kaybederken, tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı ve grupta da üçüncü sıraya geriledi.

- Konferans Ligi'nde 14. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 14. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 34 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler yediği 19 golün 6'sını ise son maçta kalesinde gördü.

- Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 34

 12

 11

 11

 48

 39
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 13

 9

 -

 4

 34

 19
TOPLAM

 265

 104

 55

 106

 356

 380
 
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