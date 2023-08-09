Fenerbahçe, Avrupa'da 257. randevusuna çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya'nın Maribor takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 257. maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa'da 257. randevusuna çıkıyor
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09 Ağustos 2023 13:23
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya'nın Maribor takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 257. mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 256 müsabakada 97 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 335 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

"Kupa 3"te 5. sınav

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 4 2 0 2 13 6
TOPLAM 256 97 55 104 335 367
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