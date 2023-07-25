Fenerbahçe, Avrupa'da 255. randevusuna çıkıyor

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çarşamba günü Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 255. randevusuna çıkıyor
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25 Temmuz 2023 15:52
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynayacağı karşılaşma ile Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 367 gole engel olamadı.

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Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynan play-off turu maçlarında, Çekya Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

Sarı-lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak. Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

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