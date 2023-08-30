Fenerbahçe, Avrupa'da 101. galibiyet peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 259 maçta 100 galibiyet, 104 mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 101. galibiyet peşinde
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30 Ağustos 2023 12:27
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 12:35
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 260. mücadelesinde 101. galibiyetini hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında kendi evinde karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi ise 5-1'lik skorla yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

 SON 17 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

 Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupaları genelinde çıktığı 259 müsabakada ise 100 galibiyet aldı, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 346 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

 KONFERANS LİGİ'NDE 8.SINAV

 Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 8. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

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