Fenerbahçe, Aurelio Buta'nın peşinde

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta'yı renklerine bağlamak istiyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe, Aurelio Buta'nın peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2021 22:35
Antwerp ile temas kuran Fenerbahçe yönetimi 24 yaşındaki sağ beki bonservisi ile transfer etmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler Buta'nın transferinde Michael Frey'i takasta kullanmak istedi ancak Belçika temsilcisi bu teklife sıcak bakmadı ve Frey'in bonservisini aldı.

Antwerp, Aurelio Buta için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.