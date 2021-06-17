Fenerbahçe, Aurelio Buta'nın peşinde

Antwerp ile temas kuran Fenerbahçe yönetimi 24 yaşındaki sağ beki bonservisi ile transfer etmek istiyor.



Sarı-Lacivertliler Buta'nın transferinde Michael Frey'i takasta kullanmak istedi ancak Belçika temsilcisi bu teklife sıcak bakmadı ve Frey'in bonservisini aldı.



Antwerp, Aurelio Buta için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.



İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.



Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu.



