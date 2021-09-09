Fenerbahçe artık şampiyonluk bekliyor

Fenerbahçe'de artık alışılagelen transfer furyasında bu sefer gelenlerden çok gidenler gündem oldu. Her sezon sil baştan kadro yapan Ali Koç yönetimi, bir defa daha hoca değişikliğine gidip takımı Vitor Pereira'ya teslim ederken, sadece 9 yeni isim kadroya katıldı. Takımdan ayrılan oyuncu sayısı ise 22'yi buldu. Geçen sezon alınan 22 oyuncudan, 9'uyla yollar ayrılırken, gençlerden Barış Sungur ile İsmail Yüksek yine kiralık olarak yollandı. Transfere sürecine damga vuran ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un elinden kapılarak imza attırılan Steven Caulker'ın istenmeyen adam ilan edilmesi oldu.



ŞAMPİYONLUK İNANCI



Ancak yönetim geçen sezon başlayan operasyonun bu sezon tamamlandığına inanıyor. Teknik direktör tercihini Vitor Pereira'dan yana kullanan Başkan Ali Koç ve ekibi, hem Portekizli çalıştırıcının hem de onun isteği doğrultusunda alınan oyuncuların nokta atışı olduğu düşüncesinde. Geçen sezonun iyileriyle, bu dönemin yenilerinden kurulan takımın Pereira yönetiminde özlenen Fenerbahçe'yi ortaya çıkarması bekleniyor. Her ne kadar, bek konusunda beklenen imza tüm çabalara rağmen gelmese de yönetim ve teknik heyet başarılı bir sezondan emin. Devre arasında ufak dokunuşlarla özlenen şampiyonluğun gelmesi bekleniyor.



