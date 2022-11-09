Fenerbahçe artık 10 kişiyle de kazanıyor!

Fenerbahçe, henüz kasım ayının ilk haftasını geride bırakırken tam 24 resmi maça çıktı. Buna, Avrupa macerasına erken başlaması neden oldu.



Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus'u takımın başına getirip yaptığı transferle yeni bir takım oluşturdu. Buna rağmen Portekizli hoca planını sahaya kısa sürede yansıtmayı başardı. Portekizli hoca 5-2 kazanılan İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar yaptıklarımızdan çok memnunum. Daha iyisi olamazdı. Bu sezon sadece 2 maç kaybettik. Bu 2 maçta da 11 kişi değildik" ifadelerini kullanmıştı.



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaşmış, İsmail Yüksek 53. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Ukrayna ekibi uzatmalarda attığı golle kazanmıştı.



Kaybedilen Konyaspor mücadelesinde ise Valencia 22. dakikada oyundan atılmış, Konyaspor'da ise Adil Demirbağ 54'te kırmızı kart görmesine rağmen Yeşil-Beyazlılar 1-0 kazanmıştı.





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