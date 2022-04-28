Fenerbahçe, Arkas Spor'a set vermeden seride öne geçti!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 3-4'üncülük etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Arkas Spor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 kazandı.
İki galibiyet elde edecek takımın seriyi kazanıp lig 3'üncüsü olacağı mücadelede ikinci karşılaşma 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)
Arkas Spor: Enis Ay, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Erhan Hamarat)
Setler: 25-22, 25-18, 25-15
Süre: 71 Dakika (27, 22, 22)
Karşılaşmayı Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 kazandı.
İki galibiyet elde edecek takımın seriyi kazanıp lig 3'üncüsü olacağı mücadelede ikinci karşılaşma 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)
Arkas Spor: Enis Ay, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Erhan Hamarat)
Setler: 25-22, 25-18, 25-15
Süre: 71 Dakika (27, 22, 22)
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