Fenerbahçe, Arkas Spor'a set vermeden seride öne geçti!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 3-4'üncülük etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Arkas Spor'a set vermeden seride öne geçti!
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28 Nisan 2022 17:59
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 3-4'üncülük etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Arkas Spor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 kazandı.

İki galibiyet elde edecek takımın seriyi kazanıp lig 3'üncüsü olacağı mücadelede ikinci karşılaşma 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)

Arkas Spor: Enis Ay, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Erhan Hamarat)

Setler: 25-22, 25-18, 25-15

Süre: 71 Dakika (27, 22, 22)

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