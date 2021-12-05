Fenerbahçe, Arkas deplasmanında galip

AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Arkas deplasmanında galip
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05 Aralık 2021 16:40
AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Enis Ali Ay, Batuhan Avcı)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Oğulcan Yatgın (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, İzzet Ünver)

Setler: 25-22, 22-25, 20-25, 17-25

Süre: 119 dakika (32, 32, 30, 25)

 


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