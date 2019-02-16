  •  
    Ali Koç'un locasında tanıdık bir isim, o anlar..
  •  
    Marcao'dan şaşırtan söz; "Yerler çok ıslaktı"
  •  
    Beşiktaş-F.Bahçe derbisi için SÜRPRİZ bir tarih!..
  •  
    Terim'i Arena'da çıldırttı "Size hiç yakışıyor mu?"
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!

Fenerbahçe, Arhavi deplasmanında galip döndü

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Arhavi deplasmanında galip döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2019 20:42
Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Arhavi

Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş

Arhavi Belediyespor: Danilov, Murat Palavar, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Murat Karakaya, Fatih Cihan)

Fenerbahçe: Emre Batur, Klinkenberg, Ulaş Kıyak, Ter Maat, Oğuzhan Karasu, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Cupkovic, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 16-25, 25-16, 26-28, 17-25

Süre: 136 dakika (29, 30, 49, 28)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için