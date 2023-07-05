Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine Kenan'ı alıyor!

Arda Güler'i Real Madrid'e göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki Türk yetenek Kenan Yıldız için temaslara başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine Kenan'ı alıyor!
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05 Temmuz 2023 11:24
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 11:33
Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığı sonrası rotasını bir başka 'Türk mücevheri' Kenan Yıldız'a çevirdi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Kenan Yıldızı için temaslara başladı. Bu transfer için toplamda 10 milyon euro'luk bir rakamı gözden çıkaran Fenerbahçe, Kenan Yıldız ve temsilcileriyle de iletişime geçti.

TEKLİFE SICAK BAKIYORLAR

Kenan Yıldız'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtilirken, ilk olarak Juventus'un yeni sportif dirtektörü Cristiano Giuntoli ile görüşerek planlarını öğreneceği kaydedildi. Juventus'un Kenan Yıldız'ı bu sezon a takımda düşünmemesi durumunda rotayı Fenerbahçe'ye kırabileceğinin altı çizildi.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet ve forvet arkası oyuncusu, 2022 yazında bedelsiz olarak Juventus'a transfer oldu.

Alt yaş kategorilerinde 65 maça çıkan Kenan Yıldız, 21 gol atıp 35 asist yaptı.

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