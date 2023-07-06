Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
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06 Temmuz 2023 15:47
Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.  

 
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