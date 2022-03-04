Fenerbahçe, Arda Güler'de mutlu sona ulaştı!

Bu sezon Süper Lig'de hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe, iç transferde harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, genç futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalanması için anlaşmaya vardı.
Haberde resmi imzaların bu hafta içinde atılacağı belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maça çıkan 17 yaşındaki Güler, 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, genç futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalanması için anlaşmaya vardı.
Haberde resmi imzaların bu hafta içinde atılacağı belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maça çıkan 17 yaşındaki Güler, 3 asist yapma başarısı gösterdi.