Fenerbahçe, Arda Güler'de mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe, genç futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalanması için anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Arda Güler'de mutlu sona ulaştı!
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04 Mart 2022 22:56
Bu sezon Süper Lig'de hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe, iç transferde harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, genç futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalanması için anlaşmaya vardı.

Haberde resmi imzaların bu hafta içinde atılacağı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maça çıkan 17 yaşındaki Güler, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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