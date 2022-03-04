Fenerbahçe, Arda Güler'de mutlu sona ulaştı!

Bu sezon Süper Lig'de hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe, iç transferde harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, genç futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalanması için anlaşmaya vardı.



Haberde resmi imzaların bu hafta içinde atılacağı belirtildi.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maça çıkan 17 yaşındaki Güler, 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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