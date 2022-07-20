Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki isim de ilki yaşadı.Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı Willian Arao ve Joshua King, ilk kez sarı-lacivertli formayı Dinamo Kiev maçında giydi.Fenerbahçe'de kamp döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan İsmail Yüksek de ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, King ve Valencia.