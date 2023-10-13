Fenerbahçe, aradığı stoper ikilisine sonunda kavuştu

Yakın tarihte Fenerbahçe'nin savunmasında Lugano, Luciano, Bruno Alves, Kjaer, Skrtel gibi isimler forma giydi. Ancak son dönemde stoperlerden yana Kanarya'nın yüzü gülmedi. 2018'de başkanlık koltuğunu Aziz Yıldırım'dan devralan Ali Koç, geride kalan yaz döneminden önce sadece stoper hattına tam 14 transfer yaptı. Gelen isimlerin çoğu kısa sürede ayrıldı. Son transfer döneminde ise önce bonservisi elinde olan Alexander Djiku, Beşiktaş ile girilen yarışın ardından imzayı attı. Ardından uzun süre peşinde koşulan Rodrigo Becao, Udinese'den 8.3 milyon euro'ya transfer edildi.
ARANAN İKİLİ SONUNDA BULUNDU
Bu iki oyuncunun gelmesiyle birlikte, Koç dönemindeki stoper transferi sayısı 16'ya çıktı. Ancak sezonun bu bölümüne kadar olan performansa bakılırsa, Fenerbahçe yıllardır aradığı savunma ikilisini sonunda buldu. Djiku ve Becao şu ana kadar sadece 6 resmi maçta birlikte forma giydi ama hemen birbirlerine uyum sağladı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe sadece 1 gol yedi. Becao, sert oyunuyla ön plana çıkıyor.
BECAO HAVA TOPUNDA ZİRVEDE
Sambacı, hava topu mücadelelerinde yüzde 73'lük başarısıyla ligde stoperler arasında zirvede. Yıldız futbolcu ayrıca maç başına yüzde 91 pas isabeti, 0.6 top kazanma ve yüzde 67 ikili mücadele başarısına sahip.
ATAKLARI BAŞLATAN İSİM DJIKU
Alexander Djiku, hızıyla ve kritik müdahaleleriyle savunmanın emniyeti oldu. Ganalı savunmacı, isabetli uzun paslarıyla Fenerbahçe'nin birçok atağını başlatan isim konumunda. Djiku, maç başına yüzde 71 uzun pas isabetiyle oynuyor.
KİLİT BİR ROLE SAHİP
29 yaşındaki stoper ayrıca 6.5 top kapma ortalamasıyla, Sarı-Lacivertliler'in akın sürekliliğinde kilit bir role sahip. Djiku'nun öne çıkan diğer istatistikleri ise maç başına 2.5 hava topu kazanma, yüzde 65 ikili mücadele başarısı ve yüzde 86 pas isabeti.
ARANAN İKİLİ SONUNDA BULUNDU
Bu iki oyuncunun gelmesiyle birlikte, Koç dönemindeki stoper transferi sayısı 16'ya çıktı. Ancak sezonun bu bölümüne kadar olan performansa bakılırsa, Fenerbahçe yıllardır aradığı savunma ikilisini sonunda buldu. Djiku ve Becao şu ana kadar sadece 6 resmi maçta birlikte forma giydi ama hemen birbirlerine uyum sağladı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe sadece 1 gol yedi. Becao, sert oyunuyla ön plana çıkıyor.
BECAO HAVA TOPUNDA ZİRVEDE
Sambacı, hava topu mücadelelerinde yüzde 73'lük başarısıyla ligde stoperler arasında zirvede. Yıldız futbolcu ayrıca maç başına yüzde 91 pas isabeti, 0.6 top kazanma ve yüzde 67 ikili mücadele başarısına sahip.
ATAKLARI BAŞLATAN İSİM DJIKU
Alexander Djiku, hızıyla ve kritik müdahaleleriyle savunmanın emniyeti oldu. Ganalı savunmacı, isabetli uzun paslarıyla Fenerbahçe'nin birçok atağını başlatan isim konumunda. Djiku, maç başına yüzde 71 uzun pas isabetiyle oynuyor.
KİLİT BİR ROLE SAHİP
29 yaşındaki stoper ayrıca 6.5 top kapma ortalamasıyla, Sarı-Lacivertliler'in akın sürekliliğinde kilit bir role sahip. Djiku'nun öne çıkan diğer istatistikleri ise maç başına 2.5 hava topu kazanma, yüzde 65 ikili mücadele başarısı ve yüzde 86 pas isabeti.