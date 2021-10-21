Fenerbahçe - Antwerp maçı nasıl izlenir? (EXXEN SPOR izle) Üyelik Exxen Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı

Fenerbahçe Royal Antwerp takımı ile UEFA Avrupa Ligi 3. maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın Fenerbahçe - Royal Antwerp hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak, Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının yayınlanacağı kanal hangisi? Sorunun cevapları haberimizde...

21 Ekim 2021 09:29
Fenerbahçe - Antwerp maçı nasıl izlenir? (EXXEN SPOR izle) Üyelik Exxen Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Royal Antwerp karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde nefesleri kesecek olan Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Taraftarlar ve Türk futbolseverler karşılaşmayı merakla beklerken dikkat çeken maçın hangi kanalda ekranlara geleceği açıklandı.
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Royal Antwerp karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE'DE HANGİ FUTBOLCULAR OYNAYAMAYACAK?

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.



FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP MAÇI NASIL İZLENİR? EXXEN SPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

-Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

-Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

-Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.



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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Altay, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Novak, Mesut, Pelkas, Berisha



Antwerp
Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta.

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