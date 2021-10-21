Fenerbahçe - Antwerp maçı nasıl izlenir? (EXXEN SPOR izle) Üyelik Exxen Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı

FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Royal Antwerp karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde nefesleri kesecek olan Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Taraftarlar ve Türk futbolseverler karşılaşmayı merakla beklerken dikkat çeken maçın hangi kanalda ekranlara geleceği açıklandı.Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Royal Antwerp karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.-Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.-Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.-Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.EXXEN + SPOR'dan oluşan EXXENSPOR üyeliği ile, benzersiz Exxen Dünyası'nın bütün içeriklerini + UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyebilirsin.EXXENSPOR yaz 9300'a SMS gönder, anında şifren gelsin, form doldurmadan, kolayca üye ol.Restoranlar, kafeler, çay bahçeleri, kahvehaneler, oteller, moteller, pansiyonlar, tatil köyleri, hastaneler gibi işletmeler şimdi Exxenspor Ticari Üyelik için exxen.com'a girip işletmelerine Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve benzersiz Exxen Dünyası ayrıcalığını kazandırıyor.Şimdi ister http://exxen.com'a girin, ister EXXENSPOR yazıp 9300'a SMS gönderin, hemen üye olun ve benzersiz Exxen Dünyasının keyfini ve futbolu doruklarda yaşamaya başlayın. Üyelik ve ücretlendirme ile ilgili detaylı bilgiler exxen.com'da.