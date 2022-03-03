Fenerbahçe antrenmanında Arda Güler şov!

Oynadığı futbol, yüksek öz güveni, top tekniği ve sempatikliğiyle Türk futbol gündeminin birinci sırasına adını yazdıran Arda Güler, çarşamba günü antrenmanda yaptığı top cambazlıklarıyla takımdaki ağabeylerini hem güldürdü hem de parmak ısırttı.



Beşe iki pas çalışması sırasında bir ara topu alıp saydıran, daha sonra havaya attığı topu sırtıyla stop edip ensesine indiren Arda Güler, topu tekrar önüne düşürüp saydırmaya devam etti. Antrenman sırasında başta Mesut Özil olmak üzere bütün takımın adeta maskotu olan ve en sevilen futbolcu olarak öne çıkan Arda Güler, Trabzon hazırlıklarının başladığı dünkü idmanda da ilgi odağındaydı.



Luiz Gustavo, Novak, Ferdi ve Valencia'nın sakatlığı nedeniyle katılmadığı, irfan Can Kahveci'nin de dinlendirildiği antrenmanda İsmail Kartal'ın kaleye çektiği şutlar, Pelkas'a sarılması, takıma yönelik iki kez ayrı ayrı konuşma yapması dikkat çekti.





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