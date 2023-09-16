Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak
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16 Eylül 2023 15:05
Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, sezonun 5. haftasında Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.

Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.

Kırmızı kart cezası olan İsmail Yüksek forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dominik Livakovic de İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.

55. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

SARI-LACİVERTLİLER GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, Süper Lig'de de 3 maç oynadı. Sarı-lacivertliler 9 resmi maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, yarın kazandığı takdirde seriyi 10 maça çıkaracak.

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