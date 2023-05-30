Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 19:23 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 19:23

Fenerbahçe Antalyaspor maçı (bein sports izle linki)

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Fenerbahçe Antalyaspor maçı (bein sports izle linki)
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Fenerbahçe Antalyaspor maçı şifresiz yayın! Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI



FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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FENERBAHÇE ANTALYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



Valencia Aykut Kocaman'ın rekorunu geçebilecek mi?

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 28 golü bulunan Enner Valencia, sarı lacivertlilerin efsanesi Aykut Kocaman'ın rekoruna çok yakın. Alex de Souza ile birlikte Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok gol atan iki yabancı oyuncusundan biri olan Valencia, bir gol daha atması halinde Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak olacak. Aykut Kocaman, Fenerbahçe formasıyla 1988-1989 sezonunda attığı 29 golle kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan ismi konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi koltuğunda Hakan Ceylan oturacak.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi form durumları

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

Fenerbahçe'de Osayi ve Lincoln sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique bu maçta sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Kırmızı-beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Peres, Szalai, Samet, Ferdi, Zajc, Arao, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi



Antalyaspor
Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson, Wright

Fenerbahçe şansını sürdürmek istiyor

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5 olan sarı lacivertliler, ezeli rakibinin bu hafta yenilgisini beklerken hafta sonu oynanacak derbiye şampiyonluk umutlarını sürdürerek çıkmayı hedefliyor.




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