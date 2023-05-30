Fenerbahçe Antalyaspor izle link bein sports, FB Antalya izle

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında

, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi form durumları



Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.