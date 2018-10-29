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Fenerbahçe - Ankaragücü maçında II. Bilica vakası!

Fenerbahçe'nin kendi taraftarı önünde Ankaragücü'ne karşı hezimet yaşadığı gecede çok ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında II. Bilica vakası!
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29 Ekim 2018 11:37
Philip Cocu'nun, Türkiye kariyerini noktalayan Fenerbahçe-Ankaragücü mücadelesinde bir "Bilica vakası" yaşandığı ortaya çıktı. Ankaragücü'nün VAR sisteminin devreye girmesi sonrası kazandığı penaltı atışında, Jailson'un ilginç işlere girişmesi kameralara yakalandı.

Mücadelenin 73. dakikasında skor 1-0 Ankaragücü lehine iken ve konuk ekip penaltı atışı kazanmışken, penaltı noktasına gelen Jailson, daha önce yine Fenerbahçe formasıyla penaltı noktasını kazıyan Fabio Bilica'yı hatırlattı.

Jailson, Erdem'in kullanacağı atış öncesi penaltı noktasını ayağıyla tahrip etmeye çalıştı. Erdem, bu Jailson'un bu eylemini hakem Hüseyin Göçek'e şikayet etti.

Hatırlanacağı üzere daha önce Bilica, Beşiktaş derbisinde aynı şekilde penaltı noktasını tahrip etmiş, Siyah-Beyazlı ekipte Bobo penaltı vuruşunda Volkan Demirel'i geçememişti.





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