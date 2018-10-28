Fenerbahçe Ankaragücü maçı özet ve golleri izle (bein sports)

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Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 99. randevuda: Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.



Taraflar arasında Süper Lig'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.



İstanbul'daki maçlar: Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü , ligde şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı.



Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 3 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 111, MKE Ankaragücü ise 33 gol attı.



Farklı skorlu galibiyetler: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.



MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 9 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.





'in 10. haftasında, taraftarı önünde'nü konuk etti., taraftarı önünde oynadığı maçta'ne 3-1 mağlup oldu.'ne galibiyeti getiren golleri 35. dakikada, 74. dakikada penaltıdan, 77. dakikadakaydetti.'nin golünü 89. dakikadaattı.'de 71. dakikadakırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 9 puanla kalıp 15. sırada yer aldı. Ankaragücü ise bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı.Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yaptıkları müsabakanın kadrosundan Diego Reyes, Michael Frey ve Eljif Elmas'ı yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi.Kadıköy'deki mücadele hareketli başladı. Henüz 3. dakikada gelişen atakta İsmail Köybaşı topla buluştu. İsmail ceza sahasında topu çıkarmak istedi ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.Mücadelenin ilk 20 dakikasında her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı ve ilk 20 dakika 0-0'lık beraberlikle geçildi.Orta sahada topu alan Kenan Özer hareketlendi. Kenan Özer Hasan Ali'yi geçtikten sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. 29. dakikada hakem bu pozisyonda Hasan Ali'ye bir de sarı kart çıkardı.Konuk ekip Ankaragücü mücadelenin 35. dakikasında hücum yönünün sağından bir korner kazandı. Ceza sahasına havalandırılan topa Kubilay dokundu. Kubilay'ın kafayla çevirdiği topu kale önünde Faty tamamladı ve top ağlara gitti. Ankaragücü 35. dakikada Faty'nin bu golüyle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.İlk yarının sonları oldukça hareketli geçti. 45+2. dakikada sakatlanan Yalçın Ayhan oyuna devam edemedi ve yerine Bakary Kone girdi. Benzia'nın ara pasıyla sağ kanattan içeri sokulan Isla pasını çıkardı, kale önündeki Slimani topu ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 45+4. dakikadaki gol geçerli olmadı. Bu pozisyondan 2 dakika sonra 45+6. dakikada Ankaragücü'nde bu kez Alihan Kubalas sakatlandı ve yerine Sedat Ağçay girdi.İlk yarıda başka gol olmadı. Ankaragücü, rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Mücadelenin ikinci yarısına Phillip Cocu da, İsmail Kartal da ilk yarıyı tamamladıkları 11 ile başladı.İkinci yarı da ilk yarı gibi hareketli başladı. Mücadelenin 56. dakikasında Fenerbahçe iki kez gole çok yaklaştı.Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. İsmail Köybaşı ceza sahasında çizgiye inip topu havalandırdı. Arka direkte Islam Slimani çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak topu köşeden Korcan kornere çeldi. Korner sonrasında bu kez ters taraftan ceza sahasına havalandırılan topa Martin Skrtel arka direkte dokundu ancak Korcan bir kez daha ayaklarıyla topu kornere çelmeyi başardı.Phillip Cocu, 60. dakikada oyuncu değişikliğine gitti. Birkaç dakika önce sakatlanan Oğuz Kağan kenara gelirken oyuna Michael Frey girdi.Ankaragücü, karşılaşmanın 67. dakikasında çok etkili bir kontratağa çıktı. Sol kanatta Bifouma topla buluştu. Bifouma ceza sahasına doğru ilerledikten sonra penaltı noktasına doğru topu çevirdi. Djedje topu kontrol edip vuruşunu yaptı. Top Harun'da kalırken, Djedje vuruştan sonra Benzia'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek pozisyonu önce devam ettirdi. Ardından durdurdu ve yerde kalan Djedje'nin yanına gitti. Hakem bu pozisyonda VAR uyarısı yaptı. VAR'dan gelen uyarıdan sonra hakem pozisyonu kenardan izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrasında Islam Sliamni yoğun itirazlarda bulundu. Bu itirazlar sonrasında 71. dakikada Slimani üst üste iki sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem El Kabir ve Benzia'ya da sarı kart çıkardı.Fenerbahçe taraftarları bu dakikalarda 'Cocu istifa' ve 'Ersun Yanal, Ersun Yanal' tezahüratlarında bulundu.Penaltıyı kullanmak için Ankaragücü'nde topun başına Erdem Özgenç geçti. Erdem penaltıda topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle Ankaragücü 74. dakikada Fenerbahçe karşısında skoru 2-0'a getirdi.Bu golden kısa bir süre sonra 77. dakikada Ankaragücü, yine sol kanattan etkili geldi. Bifouma'nın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu alan El Kabir kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. El Kabir'in vuruşunda Harun'dan seken top ağlara gitti. 77. dakikada bu golle Ankaragücü Fenerbahçe karşısında skoru 3-0 yaptı.Mücadelenin 81. dakikasında Fenerbahçe taraftarları İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulunurken, İsmail Kartal da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.Ev sahibi Fenerbahçe 89. dakikada etkili geldi. Ceza sahasında Korcan'dan seken topu sol çaprazda Michael Frey aldı. Frey'in sol çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan sekip kalecinin üstünden ağlara gitti. Fenerbahçe, 89. dakikada Frey'in golüyle Ankaragücü karşısında skoru 3-1'e getirdi.Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.11. dakikada Isla'nın sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Slimani'nin müsait durumda kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.14. dakikada Kenan Özer'in sağdan ortasına altıpas önünde müsait durumda bulunan El Kabir gelişine vurmak istedi. Oyuncu, ıskaladığı topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.29. dakikada Jailson'dan ceza yayı önünde topu kapan El Kabir'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.30. dakikada Benzia'nın şık pasıyla hareketlenen Jailson'un kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, top üstten auta gitti.33. dakikada Pinto'nun ortasına altıpasın sağında iyi yükselen El Kabir'in kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kontrol etti.35. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hücum yönünün sağından Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Harun boşa çıktı. Altı pasın solunda Kubilay Kanatsızkuş'un kafayla indirdiği topu Faty boş kaleye gönderdi: 0-1.İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.50. dakikada Bifouma'nın pası sonrası ceza yayı içinde El Kabir'in vuruşunda, kaleci Harun topu kornere çeldi.56. dakikada Skrtel'in ara pasıyla ceza sahası içinde sıfıra inen İsmail Köybaşı'nın arka direğe ortasına Jailson'un kafa vuruşunda, kaleci Korcan topu kornere çeldi.Aynı dakikada Benzia ile kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Slimani'nin arkaya çevirdiği topa altı pasta Skrtel'in şutunda, kaleci Korcan meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.63. dakikada Benzia'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top az farkla auta çıktı.70. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahası içinde Djedje, Benzia tarafından düşürüldü. Hakem Hüseyin Göçek, 71. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi.74. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Topun başına gelen Erdem Özgenç, topu ve kaleciyi ters köşelere gönderdi: 0-2.77. dakikada MKE Ankaragücü farkı 3'e çıkardı. Bifouma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan El Kabir'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-3.89. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Valbuena'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Korcan'ın sektirdiği top, ceza sahası içi sol çaprazda Frey'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmada Erdem Özgenç'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-3.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.ÜlkerHüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat SancaktarHarun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 60 Frey), Benzia (Dk. 84 Eljif Elmas), Isla, İsmail Köybaşı (Dk. 74 Valbuena), Ayew, SlimaniKorcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan (Dk. 45+2 Kone), Alihan Kubalas (Dk. 45+6 Sedat Ağçay), Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş, El Kabir (Dk. 78 İlhan Parlak)Dk. 35 Faty, Dk. 74 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 77 El Kabir (MKE Ankaragücü), Dk. 89 Frey (Fenerbahçe)Dk. 71 Slimani (Fenerbahçe)Dk. 29 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 41 İsmail Köybaşı, Dk. 48 Skrtel, Dk. 73 Benzia (Fenerbahçe), Dk. 54 Bifouma, Dk. 64 Kenan Özer, Dk. 72 El Kabir, Dk. 72 Faty, Dk. 75 Erdem Özgenç, Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü)Fenerbahçe'nin 21 Yaş Altı Futbol Takımı, ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maç Fenerbahçe'nin 6-0 galibiyetiyle tamamlandı.Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yusuf Mert Tunç, 19 ve 67. dakikalarda Serhat Kot, 62. dakikada Fatih Bektaş, 74. dakikada Eyüp Akcan ile 90. dakikada Mahsun Çapkan kaydetti.Fenerbahçe U21 Takımı, bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti. Karşılaşmayı Damien Comolli de takip etti.Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 4 lig maçını da kazanamadı.Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp Çaykur Rizespor'a kaybetti.Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın yaptığı MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanı bulunuyor.Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.Ligin ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 maçtır da seyircisi önünde galip gelemiyor. Ülker Stadı'nda son 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.Fenerbahçe, Süper Lig'de son 3 maçında gol atmayı başaramadı.Geçen sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, bu sezon bu görüntünün oldukça uzağında kaldı.Son 3 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, ligde 289 dakikadır rakip fileleri havalandıramıyor.Sarı-lacivertliler, ligdeki son golünü 6. haftadaki Beşiktaş derbisinde 71. dakikada Andre Ayew'le kaydetmişti.İki takımı Süper Lig'de 6 sezon sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi MKE Ankaragücü'nün 13, Fenerbahçe'nin ise 9 puanı bulunuyor.