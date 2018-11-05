Fenerbahçe-Anderlecht maçını Andreas Ekberg yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edeceği karşılaşmayı, İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda yapılacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg'in yapacakları kaydedildi.
Maçın dördüncü hakeminin ise Fredrik Klyver olacağı aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda yapılacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg'in yapacakları kaydedildi.
Maçın dördüncü hakeminin ise Fredrik Klyver olacağı aktarıldı.