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Fenerbahçe-Anderlecht maçını Andreas Ekberg yönetecek

Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edeceği karşılaşmayı, İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

Kaynak: AA
Fenerbahçe-Anderlecht maçını Andreas Ekberg yönetecek
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05 Kasım 2018 12:45
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edeceği karşılaşmayı, İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda yapılacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg'in yapacakları kaydedildi.

Maçın dördüncü hakeminin ise Fredrik Klyver olacağı aktarıldı.

 
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